Változatos programokkal készültek a szervezők Tiszasülyön is a szombati gyereknapra.

Nagy siker volt a szkanderverseny Tiszasülyön

Forrás: Beküldött fotó

A programok a kicsik futóbiciklis, lábbal hajtott kismotoros felvonulásával kezdődtek, még rendőri felvezetést is kaptak a gyerekek.

A Móra parkban ingyenes játéklehetőségek várták őket. A különböző korosztályokat megcélozva négy légvár is az ugrándozni vágyók rendelkezésére állt, volt is nyüzsgés rajtuk egész idő alatt. A gyerekek kézműves foglalkozásokon kiélhették kreatív hajlamaikat, lehetett csillámtetoválást készíttetni, vattacukrot eszegetni, különböző vetélkedőkön próbára tenni tudásukat. Délben ingyen lángost és innivalót biztosítottak az ifjúságnak.

Az ugrálóvár még pihenéshez is kiváló volt

Forrás: Beküldött fotó

A programkínálatban egyértelműen a gyerekek amatőr szkanderversenye vitte a prímet, melyet a Donkesz Team Hungary szervezett. A nagy küzdelmeket hangos szurkolás kísérte. A 12 éves kort betöltött gyerekek egy lány és két fiú kategóriában küzdöttek meg. Külön élményt jelentett, hogy Európa bajnok szkanderosokkal is próbára tehették ügyességüket; a bajnokok persze nem vetették be minden erejüket a párharcok során. E lehetőséggel még Nagy Richárd polgármester is élt.

A rendezvényt nagy érdeklődés kísérte, amit az is bizonyít, hogy a helyiek mellett érkeztek még csemetéikkel Szolnokról és Budapestről elszármazottak, rokonok.