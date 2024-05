Mintegy 600 szolnoki érkezett csütörtökön az Ormos Imre parkba. Szolnokiak, akik sokfélék. Épek, fogyatékosak, hátrányos helyzetűek – olyanok, akik vállára kisebb-nagyobb nehezéket rendelt a sors, és akik mégsem elbújni vágynak, hanem társaságba. Elmentek hát kikapcsolódni az Ormosba, ahol aznap az esélyegyenlőség szellemében rendezte meg a város a Tarka Napot.

Fotó: Nagy Balázs

Hogy mitől volt még tarka nap a Tarka Nap? Például attól is, hogy a résztvevők fel is léphettek műsorszámaikkal: tucatnál is több produkció száznál is több előadója fordult meg a színpadon. De tarka volt a rendezvény nyújtotta szórakozási lehetőségek palettája is: egyebek közt kézműveskedés, arcfestés, népi játékok, ügyességi pályák, totó szolgálta a résztvevők szórakozását.