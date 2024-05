Elkészült Tiszasülyön az polgármesteri hivatal és a könyvtár épületének energetikai felújítása.

A felújítással elkészültek

A TOP-os pályázaton elnyert több mint 156 millió forint támogatásból megvalósított fejlesztést az önkormányzat önerőből még megtoldotta kisebb felújításokkal. mint említettük, a hivatalnál belső terek festését ejtették meg, a könyvtárnál pedig a napokban kezdik meg az álmennyezet beépítését, mellyel egyrészt esztétikusabb kinézetet kap az intézmény plafon része, másrészt a fűtésrendszerhez tartozó csöveket is eltakarja. Nagy Richárd polgármestertől azt is megtudtuk, az beruházás átadó ünnepségét május 27-ére tervezik, addigra befejeződnek a kiegészítő munkálatok is.