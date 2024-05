– Egy elszármazott lakos, Koncz Szilvia Budapesten üzemeltet játszóházat, és azzal a felajánlással keresett meg, hogy szívesen vendégül látná a szülőfaluja gyermekeit – számolt be a róla Nagy Richárd polgármester. – Természetesen éltünk a lehetőséggel. Megszerveztük a buszos utazást, melynek költségét az önkormányzat állta, így a gyermekek szüleink semmit se kellett hozzátennie a kiránduláshoz. Ez nagy segítség, sokaknak komoly nehézséget okozna, ha ki kellene fizetnie az utazást.

Tiszasülyi gyerekek a pesti Kölyökvadon Családi Játszóházban

Forrás: Beküldött fotó

Ötvenfős busszal indultak a fővárosba az alsó tagozatos és nagycsoportos óvodás gyerekek. Vendégül látójuk már várta őket. A kicsikkel animátorok foglalkoztak, így garantált volt, hogy senki nem unatkozhatott, de egyébként is nagy élmény volt számukra a játszóházi program, amit fagyizással, pizzázással is kiegészítettek. A visszajelzések alapján mindenki nagyon élvezte a kirándulást.

A Tiszasülyi Vackor Óvoda neveltjei még egy kirándulásnak örülhettek a héten. Szerdán ugyanis a jászberényi állatkertbe utaztak, ezen a programon a kisebb és nagyobb csoport tagjai egyaránt részt vettek. Lévai Melinda óvodavezetőtől megtudtuk, sajnos voltak beteg gyerekek, akik lemaradtak erről az élményről.

Kiváló hangulatban telt a kirándulás

Forrás: Beküldött fotó

Az utazást egyébként ezúttal is az önkormányzat állta, a segítség ezúttal is jól jött, hiszen az óvodába is sok hátrányos és halmozottan hátrányos gyermek jár.