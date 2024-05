A miniszter Szalay Ferenc polgármester újraválasztását is szorgalmazta. Mint kifejtette, a jelenlegi városvezető a legjobb választás Szolnok további fejlődésére, vele a kormányzatnak egy a hite és az akarata. Lázár a csütörtöki utcafórumon megerősítette, hogy Szolnok Kelet-Magyarország legjelentősebb logisztikai központja lesz, mivel a már a térségben kiépített M4-es gyorsforgalmi út – amelyet az épülő M8-ba is becsatlakoztatnak – után a V0-s vasúti körgyűrű is érinteni fogja, sőt, egyik kereskedelmi elosztó bázisa lesz a kötöttpályás úthálózat megvalósításával.