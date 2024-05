Jászkarajenő is benevezett a Virágos Magyarország versenyre – jelentette be hivatalos oldalán a település, hozzátéve: most először jelentkeztek tematikus díjra is. Azt írták: a szervezőbizottság komoly hangsúlyt fektet a települések személyes bejárására, az elért eredmények helyszíni megismerésére, illetve a szakmai eszmecserére és tanácsadásra.

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

A 31. alkalommal kiírt Virágos Magyarországon idén közel 80 szakmai díj talál gazdára, ráadásul a verseny nevezési határidejét május 20-áig meghosszabbították.