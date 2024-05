A vízimentő eszközökhöz erdélyi barátaik dán kapcsolata révén jutott hozzá az Életjel Mentőcsoport – számolt be róla Turi László, a szervezet vezetője. Tizenkét ruhát ajánlottak fel az életjeleseknek, akik a napokban kapták meg ezt a nagy jelentőségű küldeményt.

A Zagyvában tesztelték a vízimentő ruhát az Életjel Mentőcsoport tagjai, (balról) Barati István, Fekete Zoltán és Turi László

Forrás: Beküldött fotó

– Ilyen vízimentő ruhákat már korábban is szeretettünk volna, terveztük is a beszerzést, de nagy könnyebbség, hogy így nem kell ekkora költségbe vernünk magunkat. Ráadásul ennyit nem is tudtunk volna vásárolni, egy ilyen ruha ugyanis több százezer forintba kerül – nyilatkozta Turi László.

Könnyű, de nem ereszti át a vizet

Az új ruhák sajátossága, hogy nem engedik be a vizet, ugyanakkor könnyűek, egyszerű bennük mozogni, ha derékig vagy vállig érő vízben kell a mentést végrehajtani. Tehát árvízzel elöntött területeken történő beavatkozások során, vízből vagy jégről való mentésnél kiválóan használhatók, hiszen kifejezetten ilyen célra fejlesztették ki. Emellett még élénk piros színük jól is látható.

Már ki is próbálták az új ruhákat

A mentőcsoport rendelkezik egyébként búvárruhákkal, de azok az eszközök kimondottan merülésekhez használatosak, jól zártak, arra valók, hogy víz alatti műveleteket végezzenek bennük. Viszont ha nem ilyen mély a víz, sokkal nehezebb bennük mozogni.

Az adományba kapott ruhákat az Életjel tagjai már ki is próbálták, a Zagyva folyóban tesztelték, és megállapították, hogy valóban jól jön majd mentés közben.

Nem csak vízimentő öltözékeket kaptak

Az adományozók egyéb felajánlásokkal is segítették az Életjel Mentőcsoportot, vármegyénk egyik legaktívabb olyan tűzoltóságát, mely önállóan is beavatkozhat a terepen. Kaptak alpintechnikai eszközöket is, karabinereket, beülőket. Mint Turi László hangsúlyozta, ezek a magasból és mélyből való mentésnek egyaránt elengedhetetlen kellékei.