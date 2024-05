– A társasjátékozásnak még mindig van egy olyan fajta megítélése a társadalomban, hogy ezt csak ünnepnapon, hétvégén és a hideg hónapokban érdemes művelni – emelte ki Győri-Nádai Réka. – Miközben mi, a Mit játsszunk? vloggal azt tűztük ki célul, hogy magát a játékot, mint minőségi együtt töltött időt népszerűsítsük. Mindez akkor valósulhat meg szerintem, ha az ember életének több szegletében előbukkan a játék. Például egy kirándulás, vagy nyaralás alkalmával. Férjemmel, Zolival akármerre is járunk a világban, sokszor megtapasztaljuk, hogy az emberek szeretnek játszani. A magyar emberek pedig különösen.

A Verseghy könyvtárba évente jó néhány társasjátékos délutánt szervez a fiatal házaspár

Forrás: Beküldött fotó

Több mint ötvenezer társasjáték rajongó követik a világhálón a fiatal házaspárt, akik küldetésüknek tekintik a társasjátékozás népszerűsítését.

– Örülök, hogy egyre több ember játszik szabadtéren, kávézó teraszán, vízparton, vagy kirándulás közben – mondta a kreatív szakember. – Ezzel ugyanis eloszlatják azt a tévhitet, miszerint játszani gyerekes dolog. Felnőttként játszani viszont legalább annyira felszabadító, mint gyerekként. Sőt, még hasznosabb! Az apróságoknak ugyanis lételemük a játék, azon keresztül értelmezik az életet. Mi felnőttek viszont sokszor úgy hisszük, hogy ez nem nekünk való, pedig leülni gyermekeinkkel, családtagjainkkal, vagy barátainkkal egy jó társas mellé igazán üdítő érzés. Nem beszélve az egyéb pozitív hatásairól.

Évente körülbelül háromezer társas jelenik meg, ebből több száz magyar nyelven is

– A járványhelyzet idején például ötvenhat százalékkal nőtt meg a játékok iránti kereslet az e-kereskedelemben. Ezt a csatornánk nézettségének adatai alapján is észrevettük, hiszen ebben az időszakban másfélszeresére nőtt nézőink száma. A modern társasjátékokkal szemben a retro játékok nagyon eltérő céllal jöttek létre, ezekben általában hatalmas a szerencse szerepe – folytatta tovább Réka. – Nincs nagy ráhatásunk magára a meccsre, hiszen dobunk a kockával, vagy húzunk egy kártyát. Emiatt a társas játszik helyettünk. Ezzel szemben a modern társasjátékok nem csak szórakoztatóak, de fejlesztenek, bele élhetjük magunkat egy történetbe, miközben építhetünk valamit és gondolkodhatunk rajta.

Minden év augusztusában játékos délutánt szerveznek a Margit-szigeten

Forrás: Beküldött fotó

A fiatal házaspár rendszeresen jár a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtárba, ahol társasjáték délutánokat szerveznek. Továbbá minden év augusztusában játékos délutánt tartanak a Margit-szigeten, ahol több száz játék imádó gyűlik össze.

A legnépszerűbbek még mindig a családi és a gyermek társasjátékok, azonban kellően megnőtt az érdeklődés a ketten játszható játékokra is. Ezenfelül sokan érdeklődnek a solo, azaz egyedül játszható társasok iránt is. Teljesen más szintre tudja emelni a barátokkal, vagy szeretteinkkel való kapcsolódást a társasjáték

– mesélte lelkesen Réka.

– A szórakoztatás mellett fejlesztő hatásuk is van. Gondolok itt például az empátiára, az együttműködésre, vagy a fókuszáltságra. Mindemellett a párkapcsolatra is jótékony hatással van, ugyanis játék közben feltűnik a párunk gyermeki oldala, vagy az, hogy milyen döntéseket hoz. Sőt, önismereti eszközként is jó célt szolgál ilyen helyzetekben. A mai modern játékok között nagyon sok könnyed családi játék van, amelynek igen egyszerűek a szabályai. Ilyen kedvencek a dominó elvén alapuló Kingdomino, a csempe pakolgatós, a letisztult Azul, a gyűjtögetés és a gazdálkodás szerelmeseinek ajánlom a Spelndort, vagy a nagyobb csapatok számára jó választás lehet a Top 10 társasjáték és a férjem által tervezett beszélgetős Igen? is. Vannak nagyon szép lapka pakolgatós, városépítős játékok, mint amilyen a Carcassonne vagy a My City. Ezek egyszerre meditatívak és közben mégis a modern játékokhoz tartoznak. Egyik sem az a fajta retro játék, amit gyerekkorunkból ismerünk, hanem valami teljesen más és új élményt ad számunkra, amelynek köszönhetően hidat épít közöttünk. A mostani legújabb kedvencem az Utazás a múltba című játék, amiben a résztvevők az idejükkel gazdálkodnak és a történelemben tesznek egy túrát.

Könyvben is összefoglalták a legfontosabb tundivalókat

Nemrégiben megjelent a Mit játsszunk? – Inspiráció és tudás a modern társasjátékok birodalmából című könyv is, amely igen részletesen taglalja a társasjátékozás célját.

– Kaptunk egy megkeresést az egyik kiadótól, hogy lenne- e kedvünk egy könyvben összefoglalni mindazt, amit a modern társasjátékokról tudunk. Zolival már évek óta dolgozunk ezen a könyvön, így örömmel mondtunk rá igent. Egyszerre szórakoztató és edukatív könyvet szerettünk volna írni, amit az sem un, aki életében nem játszott társasjátékokkal és az sem, aki már tapasztalt a témában. Úgy gondolom, hogy nagyon közérthetően beszélünk benne a társasokról és számos játékot is ajánlunk az olvasónak.