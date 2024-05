– Négyen vagyunk testvérek, a bátyám, Szabolcs nyolcadikos, Soma ősszel lesz elsős, Orsi pedig kiscsoportos a Csicsergő óvodában. A bátyám segít a tanulásban, ha kell, én pedig a kicsikkel foglalkozom szívesen, remélem, ők is sikeresek lesznek majd a sportban és a tanulásban is. Apukám fiatalon birkózott, a bátyám, Szabi is elkezdte kiskorában, amikor háromévesen egy edzésre engem is elvittek. Akkor még játszogattam, futkároztam, pár évre rá pedig már edzésre járok ifj. Kurucz Istvánhoz ide, a Berekbe – mesélte Zorka.

Zipszer Zorka érmével és edzőjével, ifj. Kurucz Istvánnal

Fotó: Daróczi Erzsébet

– A birkózás mellett sakkozom Egyed Zsoltnál, illetve kézilabdázom az iskolában. Imádok sportolni, a heti három edzés leköti a fölös energiáimat, felfrissít, míg a sakk agytorna, ott jobban el tudok fáradni. A birkózásban többször voltam diákolimpián, Magyar Kupán és országos versenyeken dobogós. Minden versenyen úgy indulok, hogy győzni akarok, ami legtöbbször sikerül is. A tanulmányi versenyeket is szeretem, az másfajta megméretés, ott csak a tudás számít, míg a sportban néha szerencse is kell – folytatta Zorka.

– Amíg lehet, versenyszerűen sportolok, egyébként mérnöknek készülök. A testvéreimmel és anyáékkal töltöm legszívesebben a szabadidőmet, szeretünk kirándulni, beszélgetni, de könyveket is olvasok – sorolta a fiatal tehetség.

Ahogy hallgatom a mosolygós, vidám lányt, aki lelkesen mesél arról, hogy barátaival milyen programjai vannak a tanulás mellett, egyértelmű, hogy Zorka önjáró, a szó jó értelmében. Édesanyja elárulta, soha nem kellett a tanulásra figyelmeztetnie, örömmel ül le leckét írni, ha másnap dolgozat van, akkor az edzések után még a tanórai számonkérésre újból átnézi a feladatokat. Sikere bizonyíték arra, hogy egy kistelepülésen, mint Berek­fürdő, és annak kisiskolájában is lehetséges a siker, csak kellenek hozzá pedagógusok, akik a tehetséget felismerik, segítik, de a szülők is, akik támogatják gyermeküket.

Edzője hisz benne, segíti, támogatja, amit bizonyítanak az érmei is, hiszen nyolc év alatt 24 magyar bajnokságon és diákolimpián ért el dobogós helyezést Zorka.

A csupán hatodik osztályos lány beszélgetésünkkor a magyar bajnokságra készült, miközben közeledett a szülinapja, de fegyelmezett sportolóként a tortát későbbre kérte édesanyjától, mert a versenyen a legjobb formáját szerette volna hozni...