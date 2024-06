A monumentális abonyi zsinagóga épülete belülről. Fény az alagút végén?

Fotó: Rózsa Róbert

Ötméteres márványtáblán olvashatók az áldozatok nevei

Ma a város igyekszik megmenteni zsidó örökségét. Pető Zsolt polgármester áprilisban Grósz Andorral, a Mazsihisz elnökével tárgyalt, és már akkori megbeszélésükön is szóba került az emléktábla-avatás. Erre végül június 16-án került sor. Mint a városvezető akkor fogalmazott, Abonyban a holokauszt áldozatainak nincs sírhelye, ezért a város lakóinak belső késztetése volt emléket állítani a 390 egykori abonyi polgárnak.

Hogy a még pusztuló félben is impozáns zsinagógának mi lesz a sorsa, egyelőre nem ismert. A városban ugyanakkor jelenleg is átfogó kúriafelújítási program zajlik, nem kizárt, hogy valamikor a zsidó templom is új funkciót kaphat. A holokauszt-megemlékezésen mindenesetre jól „muzsikált”, amelyen Thuróczy Katalin Anne Frank monodrámájának adott helyszínt. A zsinagógával szomszédos Ungár-kúriát pedig – amelynek kerítésén az emléktáblát felállították – részben már renoválták, és jelenleg is felújítás alatt áll.

Tövispataki Beáta Anne Frank szerepében, Thúróczy Katalin azonos című monodrámájában, az abonyi zsinagógában, 2024. június 16-án

Fotó: Rózsa Róbert

Az elhunytak neveit pedig immár bárki elolvashatja, aki elhalad az abonyi főúton. Ami meglehetősen hátborzongató, hiszen – mint Pető Zsolt is utalt rá – az ötméteres márványtábla a városnak pontosan azon a pontján áll, ahol az abonyi zsidóság kálváriája megkezdődött, éppen nyolcvan évvel ezelőtt.