Nagy múltja ellenére ma már az emberek többségének az ÁÉV kifejezés semmit sem mond. Pedig ennek a vállalatnak a tevékenysége nyomán épül fel annak idején például a Zagyva-parti lakótelep, a Széchenyi lakótelep, a toronyházak Szolnokon. Vagy ha messzebbre tekintünk vármegyénkbe, többek között az ÁÉV munkája a karcagi kórház, a martfűi művelődési ház vagy Jászberényben a kollégium, hogy csak a leismertebbeket említsük.

Nosztalgia: a fehér asztal mellett idézték fel a régi időket az ÁÉV egykori dolgozói

Fotó: Kovács Berta

Bizony, immár 32 éve, hogy a vállalat végleg bezárta kapuit. Fénykorában azonban kis híján ötezer fős létszámmal működött és évente átlagosan ezer lakást építettek, ami, akárhogy nézzük is, példaértékű teljesítmény volt, amiről érdemes megemlékezni.

Rendszeresen találkoznak az ÁÉV dolgozói

Az egykori vezetők és alkalmazottak ezt meg is teszik. Annál is inkább, mivel évtizedek távlatából is jó szívvel gondolnak vissza a „legendás időkre”.

Péntek délután Szolnokon rendezték meg a III. ÁÉV Találkozót a Galéria étteremben, ahol régi kapcsolatokat, barátságokat elevenítettek fel, nosztalgiáztak a régi szép időkön a terített asztal mellett.

Az egész országból érkeztek vendégek

A találkozóra, aki csak tudott, eljött a régiek közül, így az ország minden szegletéből érkeztek vendégek. Ezúttal több mint nyolcvanan gyűltek össze, és meg kellett állapítani, hogy az előző, 2021-ben megtartott találkozó óta is megfogyatkoztak. Hiába, múlik az idő…

De azért jó volt a régi időket visszaidézni, melyhez a vállalat legutóbbi igazgatója, dr. Lits József mondott köszöntőt.