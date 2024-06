Az elmúlt esztendőkben többször elismerték már, egyebek mellett 2019-ben megkapta a Jász-Nagykun Szolnok Tehetségsegítő Tanács és a Szolnoki Tankerületi Központ PRO TALENTO díját. Idén a területi Prima díj döntősei közé jutott, magyar oktatás és köznevelés kategóriában, s úgy érzi, az anyaság forsulatot hozott az életében.

Földváriné Sugár Ildikó úgy érzi, az anyaság segített számára megtalálni a hivatásához vezető utat

Fotó: Nagy Balázs

Nem volt egyértelmű az irány

– Tizennyolc évesen matematika-kémia szakos tanárnak készültem, de másfél év után otthagytam a pályát, mert mindig is a gazdaság érdekelt. A versenyszférában szerettem volna sikereket elérni – kezdte Földváriné Sugár Ildikó.

Bele is vágott ebbe a kalandba, majd a nagy fordulat akkor következett, amikor néhány év múlva világra hozta a fiát, aki ismét megérlelte benne a döntést, hogy mégis tanítson.

– Amikor a gyermekem megszületett, akkor láttam, hogy van érzékem a neveléshez, fejlesztéshez – vallotta meg, majd hozzátette, ekkor már biztos volt benne, hogy a gazdaságban megszerzett tudását szeretné továbbadni a fiataloknak.

Az anyaság bizonyosságot hozott

– Valahol titkon végig ott volt bennem ez az út. Azt hiszem kimondhatjuk, hogy ezt

az anyaság tette egyértelművé számomra

– mondta.

A célja tehát erős maradt: a gazdasági életben megszerzett szakmai ismereteit kívánta továbbadni tanítványainak, akik a mai napig szép sikereket érnek el az országos versenyeken is.

Az ifjúsággal való törődést gyakorló édesanyaként is megélte, a fiai általános iskolájában, majd később a középiskoláiban is mindig tagja volt a szülői munkaközösségnek. Részt vett az intézmények eseményein, kirándulásain, segítette a tanárok munkáját. Ahogyan a fia középiskolásként a Városi Diákok Tanácsának tagja lett, Ildikó továbbra is élénken segítette a városi ifjúság életét. Bár nem Szolnokon született, lokálpatriótaként szívügyének tekinti a szolnoki ifjúsággal való törődést. Évek óta nem múlhat el 24 órás vetélkedő nélküle. A mai napig szeretettel, lelkesedéssel, önzetlen segítséggel törődik nemcsak a saját, hanem más iskola diákjaival is.

A cél ugyanaz maradt

– Összegzésként talán annyit mondanék, hogy továbbra is igyekszem azon dolgozni, hogy az ifjúságot, a gyermekeket fejlesszem, neveljem. Érdekeiket, képességeiket figyelembe véve a lehető legtöbbet hozzak ki belőlük, hogy az életükben minél sikeresebbek legyenek és elérhessék a céljaikat! – fogalmazott Földváriné Sugár Ildikó.