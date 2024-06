Búcsúzás hetét rendeztek a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda nagycsoportosainak a múlt héten. A ballagást megelőzően érdekes programok várták az ősszel iskolai tanulmányaikat megkezdő gyerekeket.

A ballagó óvodások lelkesen ültették el a fájukat

Forrás: Beküldött fotó

Asztalos-Gamauf Szilvia intézményvezető elmondta, a búcsúzó csoport idén is ellátogatott az intézmény fenntartójához, az önkormányzathoz. Ezt a programot tavaly indították el hagyományteremtő szándékkal.

A kicsiket a település polgármestere, Polónyi László, Jánosi István alpolgármester és dr. Farkas Anita jegyző ismertette meg a gyerekek számára is közérthető módon a hivatalban folyó munkával. Az óvodások nagyon érdeklődőnek bizonyultak, elfogulatlanul tették fel egymás után a kérdéseket is.

Ezt követően átsétáltak a a Zagyva partján lévő játszótérre, ahol a tavalyi évhez hasonlóan most is elültettek a óvodától való búcsúzásuk alkalmából egy szivarfát – a ballagók fáját –, melyet Kiss László képviselő bocsátott rendelkezésükre. Igaz, eleinte kicsit esett az eső, de hamar elállt, a gyerekek pedig lelkesen lapátolva vetették bele magukat a fa elültetésébe. Közben kapták a biztatást, mely szerint mire ők is nagyok lesznek, addigra a fa is megnő, ha kiülnek ide a padra, árnyékot fog adni nekik.

A búcsú hetében volt még egy érdekes óvodai program: minden csoport tablót készített, melyhez a gyerekek rajzokon örökítették meg arcképüket.