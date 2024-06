– Miért szomorúak a bulikukák?

– Mert őket kihagyták a buliból.

A bulikukák az elmúlt hétvégén sajnos üresek maradtak Szolnokon

Forrás: NHSZ Szolnok - NHSZ Zounok Facebook oldala



Ez akár egy vicc is lehetne, amin jót lehetne nevetni, de Szolnokon ez nagyon is komollyá vált az elmúlt hétvégén. Az NHSZ Szolnok munkatársai sem voltak vicces kedvükben, amikor hírt adtak a hétvége történéseiről. A társaság közösségi oldalán arról számoltak be, hogy a közelmúltban, a Tisza-parton kihelyezett bulikukák nem tettek jó szolgálatot a buli hevében. Persze nem a szemétgyűjtők hibájából.

– Munkatársaink reggel rendet raktak. Talán a jövő héten más lesz a helyzet... – írták vasárnapi bejegyzésükben. A tapasztalataikat képekkel is illusztrálták, melyeken jól látszik, a szemetet szétszórták, az üvegeket sorban hagyták a sétányon, annak betonfalán.