A „Civil szervezetek tudástára” információs rendezvényeket a CKSZK cím birtokosa, a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat szervezi. A dolgozókat foglalkoztató szervezetek mulasztásakor kiszabható büntetés is szóba került.

Foglalkoztatás, munkaviszony és a kiszabható büntetés volt a téma a kormányhivatal munkatársainak előadásain

Fotó: Beküldött

Sok civil szervezet az önkéntesek mellett munkaviszonyban is foglalkoztat dolgozókat és közmunkások is tevékenykednek náluk. Ezért június 17-én megtartott rendezvényükön munkaügyi és munkavédelmi témákat jártak körül a vármegyei kormányhivatal munkatársainak előadásában.

Elsőként Turzáné Lévai Anita, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkozás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály osztályvezetője tartott előadást a közfoglalkoztatás szabályairól. Az előadó elmondta, hogy egy fő maximum 10 évig lehet ilyen státuszban, de nem sorolandó ide a vészhelyzeti idő, ami még jelenleg is tart novemberig. Felhívta a jelenlévő civil szervezetek figyelmét, végeznek helyszíni ellenőrzéseket is, ami a legtöbb esetben bejelentés nélkül történik, és erre a Minisztérium is kiemelt figyelmet fordít. Szó volt az adminisztrációs kötelezettségekről, a szükséges iratok pontos kitöltéséről is.

Fontos a pontos adminisztráció, a mulasztásokért büntetés jár a civileknél is

Nagy Anikó, a vármegyei Kormányhivatal foglalkoztatás-felügyeleti feladatokat ellátó kormánytisztviselő előadást tartott a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság munkájáról, a munkaviszony ellenőrzéséről, kiszabható bírságokról, melyek összege emelkedett, így immár 150 ezer és 20 millió forint közötti büntetés is kiszabható.

Végezetül Somogyi János, a Foglalkoztatási, Foglalkozás- felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály kormánytisztviselője az idei évi munkavédelmi jogszabály változásokról tartott tájékoztatást.

Az előadásokat követően több kérdés elhangzott a szervezetek vezetői, képviselői részéről, amire az előadók készségesen válaszoltak is.

A CKSZK idén is rendszeresen tart workshopokat, ahol hasznos tudnivalókkal gazdagodhatnak a civil szervezetek.