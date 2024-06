A szolnoki Jákó Anikót egyik pillanatról a másikra kapta el a szombat esti vihar.

Félelmetes látvány volt a szupercella érkezése

Fotó: Kedves Katalin

– Már indulás előtt észleltem, hogy ez nem egy szokványos zuhé lesz – emlékezett vissza Jákó Anikó. – Elképesztően sötét felhőket láttam az égen, azonban nem volt mit tenni, mert a Lovas István útról mindenképp el kellett jutnom a Keszeg útra kocsival. Épp a Pozsonyin haladtam a körforgalom felé, amikor is brutális módon elkezdett szakadni az eső és tombolni kezdett a szél. Szó szerint vízszintesen zuhogott az eső. Aztán a körforgalom felé haladva már fölém ért. Csak egy tábla sziluettjét láttam, amit a vihar könnyedén felkapott, majd ledobott a Várkonyi téri körforgalomba. Ekkor persze már azonnal megálltam, mire a dühöngő szél elkezdte jobbra-balra lökdösi az autómat. Már korábban átéltem egy hatalmas felhőszakadást, amikor is azt hittem, sosem érek ki a Szandai rétre, de ez még annál is durvább volt. Cseresznye nagyságú jég esett, az Ispán körút felé menet pedig már ott hevert két hatalmas ág az út kellős közepén.

Még a kerítést is megtépázta a vihar

– A Keszeg úton aztán a férjem azzal fogadott, hogy még a több mint 25 méter hosszú kerítést is megtépázta a durva vihar – folytatta Anikó. – Kiderült, hogy félig volt csak becsukva a lemezekből készített, gurulós kerítés, amit közel egy méter magasba rántott fel a vihar. A férjem szerencsére még időben elkapta és visszaállította helyére.

Egy kis buszváró védte csak az embereket

– Nem kertelek, szó szerint még a bugyim is elázott – mondta hírportálunknak a szolnoki Kiss Angéla, akit a hétfő esti vihar ért a nyílt utcán . – Sosem gondoltam volna, hogy valaha is átélek ilyet. Van egy Floridában élő ismerősöm, aki sokat mesélt már az ottani viharokról. Akkor el sem tudtam képzelni, milyen érzés lehet ilyet átélni. Egyszerűen úgy éreztem, hogy nincs hatalmam a testem felett. Az eső csak úgy zuhogott, egy pillanatig azt hittem elsodor magával. Őrült percek voltak – folytatta döbbenten Angéla. – A közelemben többen is küzdöttek az elemekkel, pár sorstársammal együtt betoltuk a biciklijeinket az egyik buszmegállóba és vártuk a zuhé végét. Az a kis építmény volt akkor az egyetlen menedékünk...