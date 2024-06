A családbarát címet a munka-magánélet egyensúlyát támogató, családbarát szemléletű munkáltatók kaphatják meg.

Pesti Zoltánné vette át a Szolnok Családbarát munkahelye címet tanúsító oklevelet

Fotó: Mészáros János

– Úgy gondolom, hogy nagyon összetartó csapat a miénk, és fontosnak érzem, hogy minden lehetőséget megadjunk ahhoz, hogy a munkatársaink minél elégedettebbek legyenek a munkahelyükkel – nyilatkozta Pesti Zoltánné, az egyesület elnöke.

– A civil szféra általában nem arról híres, hogy jelentős béreket tudnak fizetni, nem mindegy tehát, hogy a kollégák miként érzik magukat a munkahelyükön. Mi ennek érdekében igyekszünk mindent megtenni. Nálunk rugalmas munkarendben dolgozhatnak, így nem jelent gondot, ha el kell menniük valamilyen ügyet intézni, kisgyermekesek dolgozhatnak home office-ban, óvodai, iskolai szünetek alatt a munkahelyükre is behozhatják a kicsiket, vannak játékok és mindig akad, aki odafigyel a gyerekekre. Az én gyerekeim már felnőttek, de régen sokszor bent voltak ők is. Ha gondjuk van a kollégáknak, segítünk, amiben csak tudunk. Munkatársaink ingyenesen igénybe vehetik az elemi rehabilitációs szolgáltatásokat, élhetnek a pszichológiai vagy a jogi tanácsadással. Ma már a NAV intézi az adóbevallásokat, de ha valakinél szükséges, a könyvelő kollégánk is segít – sorolta Pesti Zoltánné.

Arról is beszélt, hogy csapatépítő jelleggel közösségi programokat is rendszeresen tartanak, ha szakmai programokra utaznak, akkor is összekötik közös kikapcsolódással. Hogy jól érzik magukat együtt a kollégák, az is mutatja, hogy családtagok, házastársak is kiveszik részüket a tennivalókból önkéntesként, akár szervezőmunkáról van szó valamilyen rendezvénynél, akár az utaztatásba kell besegíteni, de például legutóbb a közösségi kertben létrehozott mezítlábas sétány megépítésében is segítettek.

Musitzné Pál Renáta is élvezi a családbarát hozzáállást.

Musitzné Pál Renáta kisfiával, Mátéval

Fotó: Kovács Berta

– Tizenegy éve dolgozom az egyesületnél, így voltam egyedülálló dolgozó, majd férjezett, most pedig kisgyermekes anyuka. Megtapasztaltam a segítőkészséget. Most legnagyobb segítség számomra, hogy még GYED-en vagyok, de január óta már dolgozhatok home office-ban – árulta el Renáta. – Persze azért be-bejárok a munkahelyemre, kisfiamat, Mátét is jól ismerik már. Abszolút elégedett vagyok a munkahelyemmel, a főnökömmel és a kollégáimmal is!