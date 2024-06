Nem maradnak feladatok és élmények nélkül idén nyáron sem a diákmunkások Rákóczifalván. A Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 14 tanulót tud foglalkoztatni, akik július elsejétől kéthetes turnusokban dolgoznak az intézménynél.

Császiné Csáti Réka igazgató kifejtette, a fiatalokat különböző tevékenységeket fognak végezni, lesznek, akik a könyvek selejtezésénél segítenek, adminisztrációs és digitalizációs feladatokat látnak el, de természetesen a különböző felnőtt és gyerek programok előkészítésénél és lebonyolításánál is számítanak a fiatalokra. Az érdeklődés ezúttal is nagy volt, ami nem meglepő, korábban is gyorsan beteltek a meghirdetett diákmunkás-helyek.

– Idén középiskolások és egyetemisták egyaránt jelentkeztek a programra – emelte ki az igazgató. – Arra törekszünk, hogy a diákok az itt végzett munka során kamatoztathassák tudásukat. Az újakkal ezért mindig összeülünk és kifaggatjuk őket, mit tanulnak, mihez értenek, mi a hobbijuk. Akár új programokat is találunk ki ehhez igazodva. Most jelentkezett például egy spanyol szakos egyetemi hallgató, az ő tudására is szeretnénk építeni – vetítette előre Császiné Csáti Réka.