A Pro Talento díjat 1999-ben alapította a Versenyképes Tudásért Alapítvány és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet. A díj a tehetséggondozásban kimagasló munkát végző pedagógusok és a tanulmányi versenyeken sikeresen szereplő végzős középiskolás diákok elismerését szolgálja. Az intézményi felterjesztések alapján a díjazottak személyéről ezúttal is a Szolnoki Tankerületi Központ és a Jász-Nagykun-Szolnok Tehetségsegítő Tanács által felkért szakértők döntöttek.

Ebben az évben Nagy Lajos (jobbra) kapta az elismerést

Fotó: Mészáros János

Ebben az évben az a megtiszteltetés érte a Szolnoki SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskolát, hogy a Pro Talento Emlékérmet odaítélték az intézmény egyik diákjának, a tizenharmadik osztályos Nagy Lajosnak. A fiatal az iskola tanévzáró ünnepségén, csütörtökön reggel vehette át az emlékérmet a szolnoki Tankerületi Központ szakmai vezetőjétől, Utasi Katalintól.

Az elmúlt 24 év alatt 118 pedagógus és diák részesülhetett a nívós díjban. Az elismerés egy ezüstözött érem, mely Szabó Béla szolnoki művésztanár alkotása.

– Örömmel jelentem be, hogy ismét egy kerós diáknak adhatom át ezt a kitüntetést – kezdte beszédét Utasi Katalin. – Az iskola néhány pedagógusa és diákja is részesülhetett már a nívós elismerésben. Ebben az évben az intézmény egyik kiváló tanulójának, a tizenharmadik osztályos Nagy Lajos kereskedő tanulónak ítéltük oda az elismerést. Ő az elmúlt 5 év alatt végig az osztályközösség meghatározó egyénisége volt. Szorgalma és magatartása példaértékű. Szorgalmasan tanult, az osztály és az iskola közösségi életének is aktív résztvevője volt. Személyében szerény és tisztelettudó, precíz, céltudatos tanulót ismerhettünk meg. Több tantárgyból dicséretesen teljesítette az iskolai követelményeket. Középiskolai tanulmányi alatt szívesen mérette meg magát pénzügyi, gazdasági és tanulmányi versenyeken, de az alsóbb éveseket is szívesen mentorálta.