Rákóczifalva városi elismeréseit a település szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyek méltó jutalmazására alapították.

A díjazottak felálltak a színpadra a képviselő-testület tagjaival

Fotó: / Forrás: Beküldött fotó

Idén Rákóczifalváért Életmű Díjat kapott Balázs Antal, akit elsősorban restaurátori munkáiról és mélán híres maci gyűjteményéről ismernek legtöbben.

Balázs Antal Rákóczifalván született és nevelkedett. Érettségi után a vendéglátásban kezdett el dolgozni. A művészetek fiatal kora óta érdekelték, a 80-as évek elején a szolnoki Szigligeti Színház tánc társulatának balett táncosa is volt. mellett szívesen töltötte idejét templomi munkákkal, műtárgyak restaurálásával. Jövedelmét többnyire az egyház által kiselejtezett bútorokra, tárgyakra költötte, azokat felújította, és ezzel megkezdte mai napig tartó értékteremtő munkáját. A bútorrestaurálás mellett az azóta is egyedi stílusnak számító térben elhelyezett festmények, az úgynevezett tér-képek festésébe és versírásba kezdett. Ma már nemzetközileg ismert gyűjteményét több nagyszabású önálló kiállításon mutatta be. Hazánkban és külföldön ismertté tette Rákóczifalvát és a macigyűjteményt. A 2006-ban megnyílt Macimúzeum több mint 1700 antik mackó mellett más egyéb értékeket is rejt. A díját lányai vették át.

Rákóczifalváért Díjat két személynek ítéltek oda

Takácsné Kozák Edit Tanulmányait a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnáziumban végezte, majd a Kereskedelmi és Gazdasági Főiskolán felsőfokú szakképesítést szerzett. 1983 júliusától dolgozik a közigazgatásban, 1996 júniusától Rákóczifalva polgármesteri hivatalában. Ezidáig 5 polgármester és 12 jegyző/aljegyző mellett dolgozott 8 önkormányzati cikluson keresztül, kitűnő alkalmazkodó képességéről, lojalitásáról, szakmai elkötelezettségéről és hivatástudatáról tanúbizonyságot adva. Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltve is tovább dolgozott, települése javára.

A másik Rákóczifalváért Díjas, Nagyné Németh Margit tanítónő pályafutását 1984-ben kezdte a Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, dolgozott tanítóként, osztályfőnökként, iskola könyvtárosi feladatokat, majd alsó tagozatos munkaközösség vezetői feladatokat is ellátott, 2007 óta igazgatóhelyettes, majd a 2022-23-as tanévben megbízott intézményvezető volt, jelenleg intézményvezető helyettesként tevékenykedik a gyermekekért. A Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Karán szakvizsgázott család és gyermekvédelem pedagógiája tudományterületen, évekig látott el gyermekvédelmi feladatokat. 2015-ben mesterpedagógusi címet szerzett. Jelentős érdemei vannak abban, hogy 2017/2018-as tanévben az iskolában bevezették a Komplex Instrukciós Programot. Önkormányzati képviselői és szakmai bizottsági tagsága alatt összekötő kapocs volt az iskola és településünk között.