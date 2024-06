Megtartotta éves ünnepi közgyűlését a napokban a Törökszentmiklós Városi Polgárőr Egyesület, az eseményen Kolozsi József, az egyesület vezetője tartott évértékelőt. Az elnök beszámolt a tavalyi év eredményeiről, és az idei célkitűzésekről is.

Fotó: Beküldött fotó

Az évértékelőn elhangzott, kevés volt tavaly a fiatal jelentkező

– Tavaly, a korábbi évekhez hasonlóan tőlünk telhetően, lehetőségeink függvényében végeztük polgárőr munkánkat. Sajnálattal állapítjuk meg, hogy munkánk és feladataink zömét idősebb polgárőrökkel kell végeznünk és végeztetnünk, mert a fiatalok beintegrálása egyre nehezebb és egyre nagyobb feladatot ró ránk. A fiatalok bevonása a polgárőr mozgalomba napi feladatként jelentkezik, de ennek elsődleges sikerét az 50 és 140 órás érettségihez köthető társadalmi munkában érezzük – hangsúlyozta beszédében az elnök. Mint azt felsorolta, 2023-ban 8287 órát töltöttek szolgálatban, ebből külterületen 795 órát, rendőrökkel közösen 943 órát. Jelzésadás 102 alkalommal, segítségnyújtás 72 alkalommal történt. A Szomszédok Egymásért Mozgalomba bevont ingatlanok száma 1583 volt.

Az idősekre és a gyermekekre kiemelt figyelmet fordítanak

– 2024-ben is örömmel adunk tájékoztatást arról, hogy tovább javult a polgárőrség társadalmi és szakmai megítélése, megőriztük politikamentességünket, a polgárőrség tekintélye erősödött. Egyesületünk létszáma 69 fő, melyből 1 tag ifjú polgárőr. Főbb célkitűzéseink továbbra is változatlanok, az idősek látogatása, esetenként élelmiszer beszerzése számukra. Feladatunk egyebek mellett a folyamatos tagtoborzás, a reggeli iskolakezdés előtt a város egyik gyalogátkelő helyén segíteni a gyermekek biztonságos közlekedését, közreműködni a TeSzedd Mozgalomban és a Hulladékkommandó akció működésében – sorolta a feladatokat Kolozsi József elnök. A közgyűlésen díjakat és elismeréseket is átadtak.