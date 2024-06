A Fiumei úti park- és parkolóépítés kivitelezési munkálatait megelőzően a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.nyilvánossá tette a terület biológiai állapotfelmérését. A közösségi oldalán jelezte, hogy egy külsős fadiagnosztikai szakértő bevonásával vizsgálják meg a Fiumei úti fák állapotát.

Horváth Tibor (szemben) szakértő faegészségügyi diagnózisa sok esetben betegséget és elöregedést állapított meg

Fotó: Nagy Balázs.

Így is történt. A napokban Horváth Tibor minősített favizsgáló mérnök szemlét tartott, és azt állapította meg, hogy a faházak betonalapjainak felbontása miatt a hatvanas-hetvenes években ültetett fák, köztük nemesebb fajú keményfák egy részét is muszáj lesz kivágni, melyeket természetesen friss csemetékkel fognak majd pótolni.

Az eseményen megjelent Hagymási Márton, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. műszaki igazgató-helyettese, valamint Boros Zoltán városi főkertész is, illetve egészséges környezetünk fennmaradásáért érthetően aggódó természetvédő aktivisták is. Utóbbiak sajnálkozásuknak adtak hangot, amikor Horváth Tibor felsorolta az általa kivágásra javasolt fákat.

Életeket menthet a dőlésveszélyes fák eltávolítása

– Nem vagyok érdek vezérelt, nem pontosan tudom, hogy milyen parkot terveznek ide, én csak azokat a fákat vizsgálom meg, melyek ezen a területen vannak, és szakmai állásfoglalást készítek – hangsúlyozta Horváth Tibor.

– A fák egészségi és statikai felmérése alapján arra következtetek, hogy a gallyazás és a lombkorona-igazítás nem eredményezi az idős fák egészségének javulását. Ha pedig az építmények helyén lévő betonalapokat is elbontják, úgy a növényzet gyökérzete egy-egy nagyobb szélviharnál nem fogja földben tartani a fát. A dőlésveszélyes, továbbá beteg vagy elhalt fák eltávolítása elengedhetetlen, mivel ezek veszélyt jelenthetnek az emberekre és a környezetre – fogalmazott a szakértő.

– A szakértő szakmai javaslatát értékelni fogjuk a kertészeti koncepció kialakításánál – mondta ezt már Hagymási Márton.

Esőkertes Miyawaki erdő vagy egyszerű Fiumei park?

– Korábban Miyawaki-erdőt és esőkertet hoztunk volna itt létre, de a szakmai állásfoglalás után egy egyszerű, természetes park kialakításának gondolata is felmerült bennünk. Ez azt is jelenti, hogy a parklétesítéshez állnak itt még olyan fák, melyek részei lehetnek annak – magyarázta a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. műszaki igazgató-helyettese. Jelezte, hogy a beruházás részleteinek folyamatát társaságuk közösségi oldalán keresztül is követni tudják az érdeklődők.