Szorgos kezek által egy hagyományos kemence épült fel Besenyszögön, a piactérnél. A munkában nemcsak hozzáértő szakemberek vettek részt, hanem hétköznapi emberek, akik laikusként, de annál nagyobb érdeklődéssel lesték el a hagyományos tevékenység fortélyait. Természetesen, ahol tudtak, tevékenyen is kivették részüket, maltert kevertek, spaklit fogtak, téglát pakoltak és falaztak. Úgy, mint régen a vidéki emberek... Mindez a Föld-Ház-Szellem projekt keretében valósult meg. A Petőfi Ügynökség által elgondolt jó-gyakorlat a vidéki élet „visszatanítására” irányul, célja a vidéken élők ismeretébe újra beágyazni elődeink, eleink tudását.

A Föld-Ház-Szellem program keretében épült kemence Besenyszögön. A projekt a vidéken (újra)kezdők számára ajánl tematikus képzéseket.

Fotó: Rimóczi Ágnes

Föld-Ház-Szellem - ezt érdemes megtanulni vidéken

– Három országos szervezet, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem (MATE), a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Skanzen) és a Hagyományok Háza (HH) közös elhatározásából programot dolgoztak ki a vidéki élet szegmenseire alapozva. Vajon mit érdemes „visszatanítani-visszatanulni”, ami eleink mindennapi tudásának része volt, és ami, a ma vidéken élőknek hasznára válhat? Ez a Föld-Ház-Szellem projekt fő gondolata. A program a vidéken (újra)kezdők számára ajánl tematikus képzéseket, amelyek hozzájárulhatnak életmódjuk kialakításához, stabilizálásához és fejlesztéséhez – tudtuk meg a besenyszögi projektet koordináló Vehiculum-Ház vezetőjétől. Molnár Melinda hozzátette: a helyszín kiválasztása az alapján történt, hogy hol adottak a lehetőségek. Így lett az egyik helyszín Besenyszög.

– Számunkra nagy öröm, hogy Kelet-Magyaroszág egyedüli helyszíneként nálunk Besenyszögön tanulhatnak erről a tematikus képzés résztvevői – tette hozzá a Vehiculum-Ház vezetője.

Elsősorban a szemléletet szeretnék átadni

Közben lépésről-lépésre épült a kemence a Skanzen szakembereinek és a programban résztvevők együttműködésével.

Ennek a programcsomagnak a célja, hogy hétköznapi emberek megtanulják, hogy hogyan kell egy ilyen kemencét építeni. Mi ehhez elméleti ismereteket adunk át, s egy mintakemence építés közben gyakorlati tapasztalatot is szerezhetnek a résztvevők

– mondta el a munkálatokat irányító Buzás Miklós, a Skanzen főépítésze.

– Elsőre talán nem tűnik egyszerűnek, de megtanulható, hiszen, gondoljunk csak bele, annak idején , elődeink is maguk építették meg rakott tűzhelyeket, kemencéket. Lefőbb célunk persze az, hogy ezt a hozzáállást, szemléletet át tudjuk adni, hogy a résztvevők átérezzék, mennyire fontos a hagyományok tisztelete, elsajátítása, ami a mai világban nagyon fontos – hangsúlyozta Buzás Miklós. A főépítésztől megtudtuk: a program másik képzési csomagjában parasztházak karbantartását „tanulhatták meg" a résztvevők, ami talán még népszerűbb volt, hiszen az nagyobb valószínűséggel hasznosítható.

S sok egyéb témakört tartalmaztak még a csomagok. Eszerint a kemenceépítés, és házkarbantartás mellett volt csuhétárgykészítő- és vesszőfonó tanfolyam, valamint mezőgazdasági alapokat és kiskert gondozást is tanulhattak is résztvevők.