Több száz érdeklődő vett részt a rendezvényen, melynek keretében helyszíni regisztrációra is lehetőséget biztosítottak a szervezők. A magyar kormány által indított, 65 év felettiek számára ingyenes és havidíjmentes Gondosóra szolgáltatást Joó Géza, a program kommunikációs vezetője mutatta be.

A Gondosóra program eredményeit is megismerhették az érdeklődők a Jászkiséren tartott tájékoztatón.

A Gondosóra működését is megismerhették a kisériek

Előadásában egyebek mellett kitért a regisztráció menetére, az Európában egyedülálló szolgáltatás eddigi eredményeire is. Mint megtudtuk, a Gondosóra mára Magyarország legnépszerűbb jelzőkészülékes szolgáltatásává vált, eddig több mint 600 ezren regisztráltak a programra, ami több mint 16 ezer súlyos esetben nyújtott életmentő segítséget. Emellett közel 300 ezer olyan hétköznapi eset fordult elő, amikor a Gondosóra éjjel-nappal elérhető diszpécserszolgálatának szakavatott diszpécserei megoldást adtak a felmerülő problémákra.

A Gondosóra által a segítség egy gombnyomással elérhető a nap 24 órájában, a hét minden napján. A tájékoztató előadást és egy rövid meglepetés műsort követően a ingyenes helyszíni regisztrációra is lehetőség volt. Az eseményen Lukácsi György polgármester is köszöntötte a megjelenteket. Biztonság bárhol, bármikor elérhető Jászkiséren is. Regisztrálni a gondosora.hu weboldalon vagy a +361 445 0080-as ingyenes hívószámon lehetséges – tájékoztatott Kereszty Krisztina, kommunikációs menedzser.