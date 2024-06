Benépesült a mesterszállási Táncsics Mihály Park, ahol jó hangulatú eseményre várták a minap a településen élőket. Gyereknapi rendezvényt tartottak, a szervezők azonban természetesen a felnőtteket is várták, amolyan családi nappá alakult a jó hangulatú rendezvény.

Színes programok várták a mesterszállásiakat a Táncsics Mihály Parkban a gyereknapon

Fotó: Beküldött fotó

A mesterszállási vadásztársaság, a helyi önkéntes tűzoltó egyesület és magánemberek támogatásával megvalósuló esemény változatos programokat kínált kicsiknek és nagyoknak is. Nagyon népszerű volt a gyerekek körében az arcfestés, a csillámtetoválás, nagy sikert arattak a légvárak és a lufihajtogatás is, de természetesen arra is volt lehetőség, hogy a gyerekek maguk is alkossanak, ugyanis kézműves foglalkozással is várták őket. Utóbbihoz a helyi iskola biztosított kreatív eszközöket.

A helyi tűzoltók játékos bemutatókkal kedveskedtek a gyerekeknek, akik kipróbálhatták többek között a tűzoltást is.

A gyereknap résztvevői belekóstolhattak a tűzoltók munkájába is

Fotó: Beküldött fotó

Közben finom falatokkal várták a résztvevőket, a bográcsokban ízletes ételek készültek. Az ebéd elkészültéig (és persze utána is) ki lehetett próbálni, milyen quadon utazni, és egy magánszemély jóvoltából egy régi Cadillacbe is beülhettek az érdeklődők.