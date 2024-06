Karászek Béla és felesége Karászek Béláné Ónodi Ilona még tizenévesen ismerkedtek meg, egymás iránti szeretetük azóta is töretlen, nemrégiben ünnepelték ötvenedik házassági évfordulójukat. Rákócziújfalui otthonukban meséltek egymásba habarodásuk történetéről.

Az ötvenedik házassági évforduló nagy ünnep, Karászek Béla és Karászek Béláné Ónodi Ilona limuzinnal érkezett a hivatalba

Forrás: Beküldött fotó

– Jóval hamarabb kezdődött a kapcsolatunk, mint az ötven év, olyan 1970 körül ismerkedtünk meg – kezdték egymás szavába vágva. Amiben mindketten egyetértettek, hogy Ilona tizenéves volt, amikor Béla csapni kezdte neki a szelet.

– Akkor még más volt az udvarlás mint most – tette hozzá Ilona, majd Béla kiegészítette, azóta nem is szakadtak el egymástól.

Szerelmük Béla katonaévei alatt is tovább bimbózott, a férfi, amikor csak lehetett hazament kedveséhez, meg is esküdtek 1974. május 11-én. Lakodalmukon több mint 250 vendég volt, talán a legnagyobb, amire a falubeliek emlékezhetnek. Első gyermekük is ezidőtájt, 1975-ben, született. Elmondásuk szerint abban az időben nagyon sokat kellett dolgozni ahhoz, hogy boldoguljanak, emellett más nehézségek is akadtak, sok mindenen keresztülmentek.

Az ötven év alatt folyamatosan segítették egymást

– A nehézségeket csak úgy lehetett legyűrni, hogy megbeszéltük a dolgainkat – emelte ki Ilona. Béla úgy véli, a házasságuk a mai napig azon alapszik, hogy mindig segítettek egymásnak. Együtt főztek, mostak, takarítottak, kaszáltak, mindig, amit éppen tenni kellett.

Családjuk egy csúnya autóbalesetet is szenvedett, ami embert próbáló időszak elé állította őket.

– Frontálisan belénk jöttek karácsonykor Ceglédbercelnél 1987-ben. Össze-vissza tört az autó, meg mindannyiunk megsérült. Úgy hajlott össze az autó, mint egy kifli, leszakadt a Trabantunk teteje.

A fiúknak millimétereken múlt az élete.

Az egyikünket Budapestre, a másikat Ceglédre, a harmadikat Szolnokra vitték. Életveszélyes és súlyos sérüléseket szenvedtünk – emlékezett vissza Béla.

Egymást támogatva lendültek túl a nehéz időszakokon.

A szürke hétköznapokban is töretlen a jó kedvük

– Nálunk olyan nap nem telik el, hogy reggel ne nevetéssel ébredjünk. Ritka mikor egy-egy puszi nem csattan el – szögezte le Béla. Mindent megoldottak, dolgoztak éjjel-nappal, amikor kellett, de ez a jókedvüket nem törte meg. A férfi szerint ötven éve a szeretet tartja őket össze.