– A Tisza-tó egy síkvidéki víztározó, ami nagyon alacsony vízmélységgel rendelkezik – kezdte mondanivalóját Hegedüs Gábor. – Nagy területen csak egy-másfél méter mélységű a víz. Mindenütt kiváló a tápanyagellátottság, jó a vízminőség és ehhez már csak a napfény kell, hogy a hínárnövények növekedjenek, melyek közül leginkább a sulyom uralja a Tisza-tavi tájat. Mindez egy természetes folyamat, igazából az lenne baj, ha ez nem így történne.

A társaság légi felvételen keresztül mutatta be hogyan néz ki a tó a hínárnövényzet burjánzásakor.

Fotó: Tisza-tavi Sporthorgász Kft.

Burjánzásnak indult a hínárnövény

A halak és a haltáplálék-szervezetek életéhez azonban szükség van a nagy sulyommezők gyérítésére. Ezért is fogtak hozzá a Tisza-tavi Sporthorgász Kft. munkatársai a sulyom kaszálásához. Ez most már nagyon fontos beavatkozássá vált, életmentőnek is nevezhető, hiszen a növekvő Tisza-tavi halállomány életfeltételeit többek között így tudják biztosítani.

Hegedüs Gábor elmondta, hogy a gyérítést, mely másfél-két hónapig tart, több csónakkal végzik és ennek eredményeként a víziközlekedés is könnyebbé válik.

Elsőként a parti horgászhelyek előtti mederrészeket szabadítják meg a sulyomtól, később a több négyzetkilométeres hínármezők felszabadításához fognak hozzá.

A mintegy 800 hektáron elvégzett munka rendkívül fontos – folytatta tovább az ügyvezető, majd hozzátette: ez csak egy tüneti kezelés. A megoldást a kotrás jelentheti, amely ezen a hatalmas területen nehéz, de törekedni kell a lehetőségekhez képest minél több ilyen jellegű beavatkozásra. A kikotort anyag szomszédos szigetekre történő elhelyezése által pedig még változatosabbá válhat a Tisza-tavi növény- és állatvilág.