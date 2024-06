Kigyulladt egy autó Jászberénynél a 31-es főúton vasárnap délután. A tűzeset akadályozza forgalmat.

Ketten sérültek meg abban a balesetben, amely a 45-ös főúton, Kunszentmárton és Szentes között történt. Egy személyautó neki csapódott egy kanyarodó traktor által húzott két pótkocsi egyikének.

Úgy tűnik, az italt fontosabbnak tartotta a szabadságánál is az a 46 éves rákóczifalvi férfi, akit gyorsított eljárásban ítélt el a Szolnoki Járásbíróság, mert már négyszer kapták ittas vezetésen. Az alkohol miatt nemcsak a jogsiját, a közügyek gyakorlását, de még szabadságát is elvesztette egy időre. Most egy éven keresztül józanodhat a fogház rácsai mögött.