Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere is élt állampolgári lehetőségével, és feleségével, Szalayné Farkas Juliannával együtt vasárnap a vármegyeszékhely 10. számú választókörzetében leadták a szavazatukat a területükön jelölt polgármesterre.

Forrás: szoljon.hu

Elsőként szavazott Jászapáti egyik szavazókörzetében Pócs János. A kormánypárti politikus szavazásra buzdította a jászapáti állampolgárokat.

Életében először vett részt választáson Suki Kristóf, Szolnok diák-alpolgármestere. Kristóf Kőteleken adta le voksát, ezt követően pedig azt is elmondta, szerinte miért fontos, hogy a fiatalok éljenek szavazati lehetőségükkel.

Dr. Kállai Mária, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1. számú országgyűlési választókerületének parlamenti képviselője is a békére szavazott vasárnap. A honanya Szolnok 7. számú választókörzetében, Szandaszőlősön adta le voksát.

Nem múlt el rendkívüli esemény nélkül a szavazás a Jászkunságban sem. Rákóczifalván egy bizottsági taghoz hívtak mentőt, miután elesett, Jászapátin egy mozgóurna borult le az egyik padról.

A védőnői szolgálat június 4-től átköltözött a Kálvin u. 9. szám alatti felújított és átalakított épületbe.

Ha a hónap második vasárnapja akkor Helyi Termékek Vására a Hild János téren. A látogatók rengeteg friss és helyi készítésű finomság közül válogathattak most is mint mindig. A sajtok, pékáruk mellett az elmaradhatatlan birkapörköltet is megkóstolhatták az érdeklődők.

F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő és Szepesi Tibor polgármester is szavazott már. A településvezető, Szepesi Tibor reggel nyolc óra tájban a 013-as szavazókörben, a Szentannai Sámuel Középiskolában adta le voksait. Ugyanitt szavazott F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő is.