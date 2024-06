– Ez lenne a törteli hőforrás?

Percenként ötven liter termálvíz távozik évtizedek óta a törteli hőforrásból

Fotó: Rózsa Róbert

– A térkép szerint igen...

– Akkor fotózd.

Így tanakodott egy orosházi házaspár, miközben megállt a Törtel külterületén álló, szoba méretű tocsogó mellett. A házaspár a Geoláda nevű online játék kedvéért tett kerülőt nemrég a tavacskához – e felnőtteknek szóló kincskereső játék lényege, hogy térképen meg kell találni Magyarország érdekességeit, azokat lefotózni, majd a fotót feltölteni az online „kincsesládába”.

A házaspár ugyan nem tudhatta, de valódi kincset fotóztak le Törtel határában. Az ott felbugyogó, a puszta semmijébe elfolyó víz ugyanis értékes termálvíz. És ha Törtel számára kicsit szerencsésebben fordul a történelem kereke, a pancsoló helyén most fürdő állna.

Földgáz helyett találtak a törteli hőforrásra

A térségben az ötvenes években földgáz után kutattak, ám a fúrások nyomán gáz helyett termálvíz tört fel. Ennek nyomán spontán termál medence alakult ki, amely évtizedekig vonzotta a környékre a vadfürdőzőket.

A kutat az ezredforduló környékén vásárolta meg egy vállalkozó. Akkor úgy tűnt, végre sikerül hasznosítani a hőforrást, a tervekben termálfürdő létrehozása szerepelt.

A nagyra törő célok azonban csak a látványtervekig jutottak. A termálvíz továbbra is a földeken folyt el, a környékbeliek pedig eközben birtokba vették a területet. Mint a Petőfi Népe 2011-ben írta, a fürdőzőkön túl kannázni, szőnyeget, kutyát, kocsit mosni is jártak a forráshoz, tetemes mennyiségű hulladékot hagyva mellette. De éjszakánként gyakran randalíroztak is ott, a rendőrség szerint pedig a bűnözés melegágya volt akkor a hely. Czeróczki János akkori polgármester szerint el is gondolkodtak a víz lefojtásán, de ezt végül elvetették, mert úgy ítélték meg, nem biztos, hogy később ismét feltárható lenne.

Fürdőt álmodtak

A helyzetet 2015-ben a már Godó Tibor vezette önkormányzat is megkísérelte rendezni azzal, hogy visszavásárolták a területet, és szabályosan bejelentették a kutat a hatóságoknak. Utóbbi viszont nyomban elkeríttette a kutat az önkormányzattal, és kirakatták a „Fürdeni tilos” táblákat.

Nos, utóbbiak már nincsenek meg, de a kerítésnek is csak a maradványai látszódnak. Ottjártunkkor – bár az önkormányzat helyezett ki hulladékgyűjtőt – szemét borította a forrás környékét: csikkek, sörös és üdítős dobozok, elhajigált ruhaneműk „díszítették” a tavacska partját és vizét egyaránt.

A kútból pedig – a katasztrófavédelem hírportálunknak adott korábbi tájékoztatása szerint – továbbra is percenként 50 liter értékes termálvíz folyik el. Holott, mint a Termál Online szaklap írta, a kútból kifejezetten jó minőségű, 44 Celsius fokos hőmérsékletű víz tör fel 800 méter mélyről.