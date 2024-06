A tanácskozáson F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket, aki a horgászturizmus jelentőségének fontosságát emelte ki a Tisza-tó térségében. Gratulált a társaság munkájához és kifejezte reményét a folytatáshoz.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

Virág Tibor, Tiszafüred alpolgármestere kiválóra értékelte a Tisza-tavi Sporthorgász Kft. elmúlt 15 évben végzett munkáját, eredményeit.

Féláron vehetnek bérletet

A konferencián Tisza-tavi Sporthorgász Kft. ügyvezetője, Hegedűs Gábor bejelentette, hogy azok a hazai horgászok, akik 2022. január 1. óta nem váltottak éves területi engedélyt a Tisza-tóra, idén június elsejétől féláron vehetnek éves bérletet.

Előadásában beszélt a Tisza-tó kialakulásáról és az elárasztás utáni évek mesés halállományáról, valamint a horgászat mellett folyamatosan kialakuló turisztikai ágazatokról. Elmondta, hogy az eredményes horgászturizmus szervezésének kulcsa a szoros együttműködés a helyi lakosokkal, a térség vízügyi, természetvédelmi és rendőrségi szervezeteivel.

Utalt arra is, hogy a társaság több olyan feladatot is elvégez, mely az egész térségnek hasznos. Ilyen például a rendszeres szemétgyűjtés, a hínárkaszálás, az újabb és újabb horgászhelyek kiépítése és karbantartása, de a Tisza-tó népszerűsítése is. Külön megköszönte munkatársai lelkiismeretes és korrekt munkáját. Zárásként pedig azt is bejelentette, hogy a Tisza-tavi Sporthorgász Kft. 2025 január 1-től is folytatni kívánja a Tisza-tó horgászatának és halgazdálkodásának szervezését, és tevékenységeinek megújításához megkezdte a felkészülést.

Szakmai előadások keretében értékelték a munkát

A konferencia további pillanataiban a Tisza-tavi Sporthorgász Kft. munkatársai tartottak előadásokat egy-egy érdekes szakmai területről.

Juhász Benedek marketingvezető a horgászat Tisza-tavi szerepéről beszélt. Juhász Máté biológus a horgászati módszerek aktuális trendjeit ismertette.

Papp Gábor ökológus a Tisza-tó halgazdálkodásáról és a társaság kutatási munkáiról beszélt, majd Bardócz Tamás halgazdálkodási tanácsadó ismertette a társaság következő időszakra tervezett horgászturisztikai és halgazdálkodási stratégiáját, melyben fontos szerepet kap az illeszkedés a térség természetközeli, csendes turizmusához.