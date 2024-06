Két íjászversenyt is tartottak Tiszaföldváron a minap. A Hadak útja sorozat hatodik állomásaként szervezték meg a farkas próbát, illetve távlövészetre is várták a sportolókat.

Feszültek a húrok a tiszaföldvári íjászversenyen

Fotó: Tömösközi Károly

Az előbbi megméretésen negyvennégyen indultak, a versenyzők között akadt, aki Erdélyből érkezett a tiszazugi városba.

Távlövészetben huszonketten tették próbára íjukat, tudásukat és erejüket. A legtávolabbi vessző több mint 300 méterre repült.

A férfiak és a nők külön kategóriában mérettek meg Tiszaföldváron

Fotó: Tömösközi Károly

Ahogy a korábbi években, úgy idén is a strand lejáró végén lévő területen rendezték meg a versenyt, melyhez sok támogató is csatlakozott. Az íjászok közül többen nemrégiben megjárták az isztambuli világversenyt is.