Évi háromszáz köbméter biztosan előkerül

Az illegális hulladéklerakás jelenségével Hajdú Tamás, a Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület elnöke napi szinten szembesül.

– Nagyon sok időt töltök a természetben, elszomorít, hogy egyesek milyen gyakran választják megoldásnak a hulladékkezelés ezen formáját. Január óta legalább száz, százötven köbmétert találtam – fogalmazott.

Hajdú Tamás gyakran találkozik illegális hulladékkal a bejárások során. Ez a felvétel a Millér parton, a horgászok által hátrahagyott szemétben készült

Fotó: Hajdú Tamás

A természetvédelmi szakember hozzátette, változó, hogy évente milyen mennyiségre bukkannak, ám átlagosan két-háromszáz köbméter biztosan „akad.” Hajdú Tamás hozzátette, nagy területeket bejár a terepmunkája során, a legkritikusabb ponokt Szolnok, Rákóczifalva, Tiszapüspöki és Kengyel külterületei, de mindenhol előfordul kisebb-nagyobb mennyiség a vármegyében.

Az autógumi és a sitt a „sláger”

A szakember sokféle típusú hulladékkal találkozik, ám tapasztalatai szerint általában autóalkatrészek és bontási törmelékek kerülnek az említett helyszínekre.

– A leggyakoribbak az autó alkatrészek, gumik, építési-bontási törmelékek, de jócskán akad kommunális hulladék is – sorolta.

Hajdú Tamás hangsúlyozta mindez felbecsülhetetlen károkat okoz a természet érzékeny rendszereiben, s nagyon komoly hatással van az élővilág egészére.

– Szennyezik a talajt, a talajvizet, a folyóinkat, a vizes élőhelyeket. Emlősök, madarak, hüllők, kétéltűek élőhelyei mennek tönkre vagy változnak meg teljesen. Úgy tűnik ezek a tények nem bírnak elég elrettentő erővel – fogalmazott.

Erősebb szankciók kellenek

Hajdú Tamás szerint a törvény sem sújt le kellő szigorral a „bűnösökre.”

– Komolyabb szankciókról sajnos nem tudok beszámolni. Tettem már feljelentést több ügyben is, de minden esetben lezárták őket. Még akkor is, ha bizonyítani tudtam a hulladék eredetét, sőt videó felvételt is mellékeltem – magyarázta az egyesület elnöke.

Hozzátette, ha ezen a fronton változás lenne, talán csökkenne az illegális hulladék mennyisége. Emellett roppant fontos még, hogy az egyéni gondolkodás és hozzáállás is változzon. Akkor talán ritkábban találkoznának olyan látvánnyal, mint amelyeket néha megörökítenek. A szolnoki Millér parton készült egyik fotót hírportálunkhoz is eljuttatta.