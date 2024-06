Ebben a tanévben tizenegy intézmény csatlakozott a Fogadj örökbe egy játszóteret! felhíváshoz. Ahogy arról még márciusban beszámoltunk, a szolnoki diákközgyűlés kezdeményezésére tavaly indították el az akciót, mely akkora népszerűségnek örvendett, hogy idén sem maradhatott el. Az elmúlt hónapokban középiskolások dolgoztak azon, hogy minden szolnoki játszótér rendes és tiszta legyen. Az eredményhirdetést az Ormos Imre parkban tartották szerdán.

A játszótér szépítő program legjobban teljesítő csapatainak képviselői vették át a jutalmat

Fotó: Mészáros János

Szívükön viselték minden játszótér sorsát

Molnár Lajos, a városüzemeltetés sajtószóvivője elmondta, példaértékű az a tevékenység, amit a diákok végrehajtottak. A felelősségtudat és környezetvédelem egyaránt megmutatkozott az elmúlt hetekben.

A fiatalok nagy gondossággal végezték a vállalt feladatot. A legjobban teljesítő csapatok vásárlási utalványokkal, a különdíjas kalandpark belépőkkel lett gazdagabb. A dobogót a Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégium intézményegységei nyerték el.

– Nevelők és mi diákok is fontosnak tartjuk, hogy a kisgyerekeket tiszta játszótér fogadja. Tavaly is csatlakoztunk a programhoz, sőt akkor is gondoztuk a játszóteret, amikor még nem zajlott az akció – mondta Ecsegi Zsombor, a Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégium székhelyintézményének diákönkormányzati vezetője.

A homokozót rendszeresen felásták, elgereblyézték, a kis gallyakat összeszedték, lesöpörték a térkövet. Tavaly festettek is, amennyiben lehetőségük adódik a fiatalok a következő esztendőben is vállalják a játszótér gondozását.