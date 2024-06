Karbantartási munkák zajlanak a Szent István Tisza-hídon.

A Szent István Tisza-híd dilatációs szerkezetét cserélik a szakemberek a következő időszakban

Fotó: Mészáros János

– Az új, speciális dilatációs szerkezet megérkezéséig egy ideiglenes acél segédszerkezetet építettek be a szakemberek a már meglévő elemekhez kapcsolódóan - közölte a Magyar Közút. Mint megtudtuk: a tervezett karbantartási munkákra kerül most sor. A beavatkozást 2024. június 6-án (csütörtökön) délelőtt 9 és 12 óra között félpályás forgalomkorlátozás és 40 km/órás sebességkorlátozás bevezetése mellett végzik majd. – A munkálatok – amelyek a hídfőben, útpálya alatt zajlanak - elvégzése után a félpályás forgalomkorlátozás elbontásra kerül, de az új és végleges elemek beépítéséig a sebességkorlátozást továbbra is fenntartja a közútkezelő - tájékoztattak az illetékesek.

A közlekedőknek ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk az időszakos korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék. A dilatációs szerkezetek végleges cseréjéig a közlekedők türelmét és megértését kéri a Magyar Közút, a beavatkozásokat a közlekedők érdekében végzik.