A szociális otthon egy része is az épületbe költözik

Szepesi Tibor polgármester beszédében azt emelte ki, hogy a Karcagi Kátai Gábor Kórház dolgozói mellett a Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ dolgozóit is köszönti, hiszen mint mondta, kettős ünnepet ültek.

– A covid után főigazgató asszonnyal, mint az önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottságának elnökével arról beszélgettünk, miként is lehet hasznosítani ezt az épületet úgy, hogy teljes egészében belakott legyen, akkor jött az ötlet, hogy ha a földszintre lekerül az osztály, akkor az első és második emeletet szociális ellátásra alakítanánk át. Ehhez megtörténtek a szaktárcákkal az egyeztetések, most a mozgásszervi rehabilitációs osztály a felújított gyönyörű épület földszintjére költözik, így a megmaradó részével a szociális ellátásban tudunk gazdálkodni városi szinten. A szociális otthon egy része be fog tudni költözni ebbe az épületbe. Ehhez még kellenek egyeztetések, pontosítások hogyan tudjuk ezt végrehajtani, hogy mind a két ellátást magas szinten biztosíthassuk.