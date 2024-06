– Minden alkalommal nagyon jóleső érzés számomra, ha elismerik munkámat – mesélte szerényen a fiatal keramikus.

– Jómagam azonban sosem a díjazás miatt jelnetkezem a megmérettetésekre, hanem a szakmai kiértékelésért. Időnként ugyanis szeretek szakmabeliektől is tanácsokat kapni arról, hogy ebben a közegben hol a helyem és merre tudok fejlődni.

Különleges alkotásait ismerték el a mezőtúri keramikusnak

Forrás: Beküldött fotó

Mosdótálakkal készült a XVI. Alföldi Fazekas Triennáléra

Az idei XVI. Alföldi Fazekas Triennálé „Az én remekem” felhívást kapta. Célja, a népi fazekasság hagyományainak ápolása, a nagy múltú fazekas-központok tárgyi művészetének megőrzése, továbbfejlesztése, a 21. századi életmódba, lakáskultúrába történő beillesztése.

– Nagyon örvendetes volt számomra, hogy ezúttal olyan munkával rukkolhattam elő, amely a mindennapokban lefoglal – tette hozzá lelkesen Kamilla. – Olyan munkát kellett készíteni, ami az alkotóra a legjellemzőbb. A mindennapokban csempéket és mosdótálakat készítek kerámiából, így nem is volt kérdés számomra, hogy mit alkossak. A felhívás mellett annyi kikötést kaptunk, hogy a hagyományos fazekasság elemei is megjelenjenek az alkotásokon. A pályázatra is egy hagyományos mezőtúri gyertyamártóból inspirálódtam, amin egy nagyon kedves tulipánforma található.

A természet és a hagyományos minták adnak számára inspirációt

A fiatal keramikus a pályázaton öt munkából négy „modern mesterremek” minősítést kapott. Alkotásai egytől-egyig ötvözik a népi jellemvonásokat és a mai modern kori sajátosságokat is.

– Egy igazi vidék lány vagyok, így nagyon szeretek a kertben lenni – folytatta a fiatal keramikus. – Éppen ezért nagy inspiráló erőt ad számomra a természet. Gyermekkoromban pedig sokszor előfordult, hogy anyukám könyveiből lerajzoltam a hagyományos mintákat, amikből máig ihletet merítek. Ez a két téma kimeríthetetlen inspirációt nyújt művészetemben. A jövőben mégis szeretnék tovább fejlődni, pályázni és újabb technikákat elsajátítani.

Inspiráló erőt ad számára a természet

Forrás: Beküldött fotó

Hobbiból kerámia ékszereket is készít

– Tizenéves koromban még ékszerek gyártásával kezdtem a kerámia készítését. Nagyon szeretem őket elkészíteni, de ez mind csak hobbi. Most viszont már javában a Művészetek Völgye Fesztiválra dolgozom, amelyre számos különleges alkotással készül édesanyámmal együtt.