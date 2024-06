Közvilágítás-korszerűsítés, az ipari park benépesítése, utak- és járdák rendbetétele, kerékpárút Szolnokig. Egyebek mellett ezek az elkövetkező időszak legfőbb tervei Besenyszögön, melyekről az újraválasztott polgármester, Balogh Zoltán számolt be hírportálunknak.

Besenyszögön Balogh Zoltán folytatja a munkát. A kerékpárút kiépítése is céljai között szerepel

Fotó: Nagy Balázs

– Még mindig élesek az emlékek, mondhatjuk, hogy izgalmas volt a mostani választás, nem volt egyszerű a kampány sem. Világossá vált, hogy a városban van egy másik szavazótábor, melynek az igényeit, elképzeléseit is figyelembe kell venni. Én mindenképpen igyekszem konszenzusra jutni – mondta el elöljáróban, visszatekintve a választásra és kampányra Balogh Zoltán.

Kerékpárút, korszerűbb közvilágítás, járdafelújítások

A településvezető rámutatott, hogy az elképzelések, tervek megvannak már korábbról, azokat kell tovább vinniük. – Ilyen a közvilágosítás korszerűsítése például, melyhez most találtunk megfelelő technológiát. A másik fontos feladatunk az ipari parkban való előrelépés. Szeretnénk ezt Szolnokkal közösen megtenni, de külön is elindítjuk, befektetőket szeretnének oda hozni – részletezte a településvezető, aki kiemelte: ez munkahelyteremtéssel is járhat.

Szeretnénk kerékpárutat építeni egészen Szolnokig. Mindezek mellett pedig hangsúlyos kérdés az utak- és járdák minőségének javítása. Bízunk benne, hogy ezekhez lesznek megfelelő pályázati lehetőségek

– tette hozzá a tervekkel kapcsolatban Balogh Zoltán.