Az elmúlt időszakban a könyvtár épülete is nagyszabású energetikai korszerűsítésen esett át, az egyébként hosszan tartó munkálatok megkezdése előtt a bibliotéka ideiglenesen átköltözött a polgármesteri hivatal épületének földszinti termébe.

Újra a helyén a könyvtár

A korszerűsített, megszépült épületet ez év májusának végén adták át, ezt követően megkezdték az eszközök, könyvek, játékok, berendezési tárgyak visszaszállítását eredeti helyükre.

Balaton Mária, a könyvtár vezetője elmondta, minden holmit sikerült visszahozniuk, a berendezkedés azonban még tart, egyúttal a könyvek leltározását is megejtik. A Verseghy Ferenc Könyvtártól is kaptak segítséget: a kicsorbult asztalok tetejét újakra cserélték.

Az épületben most alakítanak ki egy kis konyhai részt, melynek az itt tartandó rendezvények, foglalkozások kapcsán veszik jó hasznát. Múlt héten megtörtént az internet bekötése is.

Kölcsönözni viszont ez idő alatt is tudnak az olvasók. Az elmúlt napokban sokan éltek is a lehetőséggel, már csak azért is, mert kíváncsiak voltak, hogy néz ki a felújított épület.