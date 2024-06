Színes virágok díszítik a szolnoki Rózsakertet, a Tisza-parton sétálva viszont nem ez az egyetlen szemet gyönyörködtető látványosság a vármegyeszékhelyen. A gesztenyefasor árnyéka remek lehetőséget biztosít egy hosszabb-rövidebb sétára. A pázsiton előszeretettel játszanak a gyermekek. Repül a frizbi, száll a labda vagy éppen egymás nyomába erednek a kicsik a kismotorral, miközben a szülők a padokon ülve figyelik őket. A belváros közelsége is csábító, a Szigligeti Színház impozáns épülete mellett elsétálva meg is érkezhetünk a Kossuth térre, ahol szökőkutak sokasága fogadja a látogatót.

Csodálatos látvány fogadja a szolnoki Tisza-partra kilátogatókat

Fotó: Mészáros János

A város legzöldebb pontjára sétálhatunk át a hídon

Odébb, a Tisza parkban a nemrég felújított játszótéren szórakozhatnak a gyerekek, míg a Tiszai hajósok tere már egészen másféle látnivalót kínál. A folyó felett átívelő Tiszavirág-hídon a város tüdejébe, a Tiszaligetbe sétálhatunk.

A Jászkunság egyébként is bővelkedik a természeti értékekben, amelyeket nem érdemes kihagyni.

Lombkorona sétányokról csodálhatjuk a tájat

Varázslatos látványossággal gyarapodott Nagykörű nemrégiben. A Tisza-part ezer arcát csodálhatják meg azok, akik ellátogatnak a községben található Lombkoronaház- és sétányra. A folyónál, az ártéri erdő hűs lombjai között, nyolc méteres magasságban épült meg a 240 méter hosszú szakasz, illetve a hozzá kapcsolódó vendéglátóhely, ahol egy modern, terasszal ellátott étteremben pihenhetnek meg a látogatók. Az építmény küldetése, hogy összehangolja az öko-, a vízi, az aktív-, illetve a kulturális turizmust egy lenyűgöző, komplex épületegyüttes formájában. A sétány „alatt” egy modern játszótér is található.

Karcagon hét éve adtak át egy hasonló beruházást. A 314 méter hosszú, hat méter magas parkerdei sétány azóta is a kirándulók kedvelt úticélja. A fák árnyékában egy játszótéren is eltölthetik idejüket a családok.

Tanösvények és arborétumok is hívogatnak

A lombkorona sétányok mellett jó néhány tanösvényt és túraútvonalat is felfedezhetnek a természetbarátok a Jászkunságban. Ilyen például Tiszafürednél a Tiszavirág Ártéri Sétaút, ami a Szabics kikötőből indul, vagy éppen a tizenkét állomásos Örvényi pákász tanösvény, melynek kiindulópontja az előzőével megegyezik. A Rákóczifalvánál húzódó Tisza-parti tanösvény a szőke folyó árterének élővilágát mutatja be, gyalogosan és kerékpárral is be lehet járni vízállástól függően az év bármely napján. Tiszaigar és Tiszakürt pedig arborétumaival hívogat a természet megismerésére.