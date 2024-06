A kiállításon tablóképek, tornabemutatók, versenyek elevenítik fel sikerekben gazdag pedagógus pályájának emlékezetes pillanatait. A kiállítás nem valósulhatott volna meg a jeles testnevelő szintén pedagógus lányai, Éva és Katalin anyagi és erkölcsi támogatása nélkül.

A nézők lelkesen böngészték a régi képeket

Forrás: Beküldött fotó

Legeza Mihályt – és óvónő feleségét, Doba Máriát, akit anno mindenki „Nagyóvó” néven emlegetett – 2016. május 27-én kísérték utolsó útjukra.

A tárlat megnyitóján Cinka István tanár idézte fel a jeles testnevelő életének mozzanatait.

Legeza Mihály Jászberényben született, 1925. december 30-án. Legeza László és felesége Fodor Ilona első szülött gyermekeként. az elemi és a polgári iskolák elvégzése után először tanítói diplomát szerzett a Jászberényi Állami Líceum és Tanítóképző főiskolán 1946-ban, majd testnevelő tanári diplomát a Pécsi Pedagógiai Főiskolán 1953-ban. Ifjú korában is már élete volt a sport. 1948-ban tanítóként, a Törökszentmiklós-Bartapusztai Általános Iskolában kezdte pályáját. 1950-ben került Zagyvarékasra tanítani az általános iskolába, s maradt is itt testnevelő tanár, egészen 1985-ig, nyugállományba vonulásáig. Majd óraadó tanárként még további öt évig itt dolgozott.

Későbbi felesége, Doba Mária, Tiszaföldváron született, 1933.június 21-én. Az elemi és a polgári iskola elvégzése után a fővárosba vezet az útja, ahol Budapesti Óvónőképző Főiskolán szerzett képesítést 1951-ben. Ezt követően rögtön rögtön Zagyvarékason kezdett dolgozni, azért választva ezt a falut, mert innen könnyebben tudott a szüleihez Tiszaföldvárra hazautazni.

A szép, fiatal óvónő rögtön felkeltette Legeza Mihály érdeklődését, aki el is döntötte, hogy őt veszi feleségül. Ez ellen Máriának sem volt kifogása, így 1953-ban meg is tartották az esküvőt. Az elkövetkezendő években két lányuk is született, Katalin, majd Éva.

A kiállítás megnyitóján Legeza Éva is megosztotta gondolatait

Forrás: Beküldött fotó

A pedagógus páros egész aktív életét Zagyvarékason élte le, nagy hivatásszeretet vezérelte őket. Az akkori gyerekek közül nem is volt olyan, aki ne nevelkedett volna Nagyóvó néni kezei alatt vagy ne lett volna az általános iskolában Miska bácsi tanítványa. Így aztán kitörölhetetlen nyomot hagytak az itt élők emlékezetében.