Előbbiben az elit mester negyven pluszos, utóbbiban a mester negyven pluszos fellépők között bizonyult a legjobbnak.

Rauschenberger Nikolett már többször bizonyított a lengőrúdon káprázatos koreográfiáival

Forrás: Beküldött fotó

– Többen is érkeztek a versenyre hazánkból. Emellett Dubajból szintén képviseltették magukat az indulók, de sok ukrán sportoló is érkezett – kezdte a szolnoki rúdsport stúdió vezetője. Nikolett elárulta, a tempó feszes volt, a bírák szigorúak, ám mindent egybevetve elégedett a gyakorlatával, az eredményeivel is.

– Igazán színvonalas volt az egész verseny. A szombat hosszúra sikerült, reggel nyolcra érkeztünk, a regisztráció után megkezdődtek a főpróbák. Ilyenkor mindenki kipróbálhatja a szereket a versenyszámok előtt – sorolta a légtornász.

Az egyik lengőrúd gyakorlattal csak este került sorra

A megnyitó után kezdetét vette a verseny, az indulók késő estig váltották egymást, ő maga csak este tizenegy után tudta bemutatni a második koreográfiáját.

– Ekkora már mentálisan és fizikálisan is nagyon fáradt voltam. A bírák szigorúan pontoztak mindenkit, de elégedett vagyok, bár érzem, hol szeretnék még javítani, fejleszteni a gyakorlatokon – részletezte a légtornász sportoló.

Művészi kategóriában Michael Jackson műveinek kisebb áttekintésével készült. Később is szeretné használni az ehhez összeállított gyakorlatsort, saját bevallása szerint igyekszik méltó lenni a zenész emlékéhez. A sportoló legközelebb Görögországba utazik, Thessalonikiben rendeznek légtorna bajnokságot, ahol művészi karika légtorna kategóriában indul. Amennyiben itt is sikerül szép eredményt elérnie, azzal kvalifikálhatja magát az októberi svéd világbajnokságra.