Súlyos klimatikus problémák formálták a Jászkunság mezőgazdaságát a 19. század elején, amelynek részletei mára szinte teljesen a feledés homályába merültek. E téma kutatója Vincze János Farkas szolnoki levéltáros, aki a „nyár nélküli”, ínséges esztendők térségi vonatkozásairól számolt be műsorunkban.

Vincze János Farkas

A szakembertől megtudhattuk, hogy milyen klimatikus viszonyok között élt a kor jászkunsági embere, és milyen természeti tényezők alakították át táplálkozását, hétköznapjait és életmódját egyaránt. Arra is kitért, hogy a rendkívül csapadékos és zord időjárás kialakulásában többek között egy vulkánkitörés is szerepet játszott, amelynek révén kiváltképp sanyarú lett az 1816-os esztendő. A világviszonylatban is óriási károkat okozó klimatikus anomáliák jászkunsági vonatkozásairól Hartai Gergely rádiós szerkesztő kérdezte Vincze János Farkast.