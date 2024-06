Mindeközben egy másik fontos munka is javában tart

A minisztérium közleménye arra is kitért, hogy a gerendabeemelési munkálatok nem befolyásolják a közlekedést, a hídfejlesztés mellett azonban zajlik egy másik fontos munka is: felújítják, illetve részben teljesen átépítik Törökszentmiklós elkerülő szakaszán a kétszer egy sávos utat is, emiatt a közúti forgalmat az új, bal oldali pályára terelik át, mindezt ráadásul két ütemben teszik.

Az első ütemben a jelenlegi 4-es számú főúti szelvényezés szerinti 117+400 és 120+300 kilométerszelvények között, majd a második ütemben a 113+500 és a 120+300 szelvények között vezénylik át a forgalmat, mely gyakorlatilag a Törökszentmiklós elkerülő teljes szakasza.

Sebességkorlátozásra számíthatnak az ott közlekedők

Felhívták arra is figyelmet, hogy ez az útszakasz továbbra is munkaterületként üzemel, az építési munkák és az út mellett néhol jelentős szintkülönbség miatt előzési tilalomra és 40 kilométer/órás sebességkorlátozásra számíthatnak a gépjárművel közlekedők.