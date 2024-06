Főzőverseny segítségével ismerhették meg az érdeklődők a hagyományos roma ételeket. Az Újvárosi Fejlesztési Iroda (UFI) immár harmadik alkalommal szervezett ilyen rendezvény szombaton a szolnoki TVM-lakótelepen.

Forrás: szoljon.hu

Egész nap érkeztek látogatók a szolnoki Ormos Imre Parkba szombaton. Csütörtök óta különböző programok csábították ide a kicsiket, nagyokat az Ormos Fesztivál jegyében. A fesztivál szombaton a park születésnapi eseményének is helyet adott.

Nem kell ahhoz Párizsig, Milánóig vagy éppen a messzi New Yorkig repülni, hogy áldozzunk a divat oltárán: lám, az Alföld közepén, a helyi tradíciók újragondolásával is ki lehet tűnni! így történt ez Kunmadarason is, ahol kunhímzéses ruhakölteményeket vonultattak fel egy rendhagyó divatbemutató keretében.

Benépesült a szolnoki Gólya park szombaton délelőtt. Alma- és fánkevő verseny, valamint színpadi fellépők is várták a résztvevőket.

Adománygyűjtő napot tartott szombaton a Tisza Állat-és Természetvédő Egyesület az egyik nagyáruház előtt.

Gyermekkorunkban elszenvedett érzelmi hiányainkról és ezek kapcsolatainkra gyakorolt hatásairól beszélgetett Daróczi Dorottya rádiós szerkesztő Teszár Balázs önismereti csoport és férfi kör vezetővel. A podcastben az önismeret és az elvonulás fontosságáról, valamint a belső gyermek feltárásáról is szó esett.

Méltó helyet kapott Fegyverneken az a közel 250 éves felújított Nepomuki Szent János-szoborkompozíció, mely eredetileg közvetlenül a 4-es főút mellett állt. A Magyarországon is egyedülálló műemlék a szapárfalui templom előtti téren kapott helyet, így most már teljes szépségében bárki megcsodálhatja.

„Biztonsági lépcsőt” építettek a szolnoki Ormos park hátsó bejáratához.

Több más országhoz hasonlóan hazánkban is kimutatták emlősállatból a magas patogenitású madárinfluenza vírusát. Mint azt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) közölte, egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében elhullott házimacskánál azonosította a madárinfluenza kórokozóját.