Korlátoznák az iskolai mobilhasználatot, valamint elektronikus ellenőrző-berendezéseket szerelnének fel az egészségügyi intézmények dolgozóinak ellenőrzésére. Erről nyújtott be egy törvényjavaslat-csomagot Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, melyet a kormány egy nap alatt el is fogadott. Eszerint a mobilhasználatra is egy központi szabályozást terveznek bevezetni. Eddig ugyanis minden iskolában az intézményvezető hatáskörébe tartozott a mobiltelefonok használatának korlátozása. Bizonyos órákon a tanárok dönthettek úgy, hogy a mobil, a laptop vagy tablet szükséges a tananyag leadásához, de nem volt erre egy központosított szabályrendszer. A kormány szerint azért van szükség szabályokra, mert a mobilozás elvonja a tanulók figyelmét az órákon, illetve „teret enged az iskolai zaklatásoknak”.

Az újszászi iskolában már meglépték azt, amit máshol még csak terveznek: iskolaidőben nem engedélyezett a mobiltelefon használata

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstocck.com

Hogy hogyan reagálnak majd erre az iskolák, a diákok és a szülők, az a jövőben derül ki. Valószínűleg lehetnek ellenállások, hiszen a mobiltelefonok használata már hozzátartozik a mindennapokhoz, manapság az iskolákban is meglehetősen sok gyerekek kezében ott vannak az efféle eszközök. Vannak azonban olyan oktatási intézmények, ahol már mobilmentesen élik a mindennapokat.

Újszászon már kikapcsolták a mobiltelefonokat

Az újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában például ez a tanév nagyjából már mobilmentesen zajlott le, és a tapasztalatok pozitívak.

– Nagyon örülünk, hogy megléptük ezt, a kisebb-nagyobb félelmeinkkel ellentétben nagyon jól fogadták a diákjaink az új rendszert – reagált megkeresésünkre Makainé Zérczi Zsuzsanna. Az igazgatónő kiemelte: öröm számukra, hogy a diákok mellett a szülők is elfogadták és támogatják is őket ebben.

Régóta fontolgatjuk már ezt a kérdést, ami ugye nem is annyira egyszerű, mint gondolnák. Tavaly aztán úgy gondoltuk, belevágunk. Szeptemberben úgy kezdtük az évet, hogy minden héten mobilmentes hétfőt tartottunk. Ezt megszokták a gyerekek, sőt pozitív hozadékként, mint megtudtuk, voltak olyan családok, ahol hétfőnként otthon is korlátozták az „online perceket”. Nos, miután ez már rutin volt, úgy gondoltuk, jöhet a mobilmentes öt nap is

– részletezte az igazgató.