A Nepomuki Szent Jánost, Szűz Máriát és a kis Jézust ábrázoló műemlék 1775-ben készült, és eredetileg a 4-es főút mellett állt. Korábban, a hetvenes-nyolcvanas években már felújították, de mint később kiderült, nem az eredeti kornak megfelelő stílusban és módon.

Méltó környezetben, védett körülmények között áll a műemlék a szapárfalui templom mellett, a Nepomuki-szoborkompozíciót akár padon ülve is bárki megcsodálhatja

Fotó: Mészáros János

Új védőépületet kapott a műemlék

Az évek során nagyon leromlott a műemlék állapota, szinte már csak egy torzó maradt a szoborcsoportból. 2022-ben hosszas kutatómunka után Egri Hunor okleveles kőszobrász-restaurátor művész újította fel.

Ezután a szapárfalui katolikus templomban tárolták, ugyanis a régi helyére már nem kerülhetett vissza az eredeti védőépület rossz állapota miatt, ami ráadásul magánterületen áll.

Elkészültek a műemlékvédelemmel egyeztetett tervek, a szobor egy ideiglenes védőépületet kap, melynek segítségével mindenki számára láthatóvá válik addig, míg az eredeti helyszín tulajdonviszonya rendeződik

– nyilatkozott még tavaly év végén Tatár László, Fegyvernek polgármestere.

Azóta önkormányzati forrásból, magánszemélyek és cégek adományaiból, valamint a katolikus egyház hozzájárulásával elkészült az ideiglenes védőépület a szapárfalui templom előtti téren, mely az összefogás segítségével szintén jelentősen átalakult.

Funkciót is kapott a tér

A téren több mint 30 fát ültetett el parkosítás céljából az önkormányzat, járda is épült, emellett a közvilágítás részeként díszkivilágítást is kapott a terület, valamint kamerákat is telepítettek. A megújult teret és az egyedülálló műemléket, Nepomuki Szent János, Szűz Mária és a kis Jézus szoborkompozícióját május 24-én, ünnepélyes körülmények között adták át a közösségnek.