– 2010-ben kimondták, hogy a sport stratégiai ágazat. A sport előtte elindult lefelé, az utánpótlásképzés hanyatlott. 2010 után viszont sikerült magasabb szintre hozni a magyar a sportot – fejtette ki a fórumon Szolnok polgármestere. Szalay Ferenc szerint is fontos lépés volt a mindennapos testnevelés bevezetése, és bár sok vita volt belőle, de a tao-finanszírozás is előbbre vitte a sportot. Ezeknek köszönhetően szerinte az edzők visszatértek a sportba és növekedésnek indult a hivatalos sportolók száma. Hozzátette, a sport lehetőség az országmarketing javítására is.

Borbás Zoltán, a vármegyei közgyűlés alelnöke, a fórum házigazdája arról szólt, elismerés jár a vármegye sportéletéért kifejt munkáért, a sportolók tudása pedig értékes, amelyet más területeken is érdemes használni.