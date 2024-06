Az immáron 22. alkalommal megszervezett országos Múzeumok Éjszakája programsorozathoz számos szolnoki intézmény is csatlakozik. Az esemény különleges színfoltja a városnak, melynek köszönhetően több helyi nevezetesség is megtekinthető a rendezvénysorozat keretében.

A Múzeumok Éjszakája szolnoki programjairól tartott kedden sajtótájékoztatót Kovács Ákos, a Reptár igazgatója (balra), Szalay Ferenc polgármester és Tapasztó Ildikó osztályvezető

Fotó: Nagy Balázs

Rengeteg programmal készül az idei Múzeumok Éjszakája

A Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat keretében Szolnokon lehetőség adódik éjszakai tárlatvezetésre az Agórában, feltérképezhetjük a Reptár különleges hangulatát, vagy akár csillagképek kialakulásának történetéről is hallgathatunk előadást a helyi csillagvizsgálóban. A rendezvényhez két település is csatlakozik, Rákóczifalva és Tiszaföldvár, ahol a régi idők történetébe is bepillantást nyerhetünk.

A rendezvényen Szalay Ferenc polgármester kiemelte: az idei Múzeumok Éjszakáján huszonegy helyszínen zajlanak majd a programok. Ennek hatására különleges hétvégének nézünk elébe. A eseménynek köszönhetően végigjárhatjuk Szolnok nevezetességeit, mely idén az újonnan megnyílt Várkapu Szolnoki Vártörténeti Látogatóközpontot is érinti.

Számos programot rejt az idei Múzeumok Éjszakája

Fotó: Nagy Balázs

Az esemény sokszínűségét méltatta Tapasztó Ildikó

– Az idei év tematikája a gólpassz, melyhez számos intézményünk csatlakozik – emelte ki mondandójában Ildikó. – A Tiszavirág Fesztivál és a Múzeumok Éjszakája lehetővé teszi, hogy bárki megtalálja az érdeklődéséhez közel álló programokat. Nem mellesleg az Európa-bajnokság is nagy szerepet kap az idei hétvége különlegességeként.