A jászsági iskolákból 180 gyerek, összesen hatvan csapat mérte össze digitális tudását a május 23-án tartott versenyen. A Nagy Digitális Kaland évről évre egyre népszerűbb, idén is megannyi izgalmas pillanatot ígért. A fiatalok többek között a logikus gondolkodással, internetbiztonsággal és mesterséges intelligenciával kapcsolatos feladatokat kaptak.

A Nagy Digitális Kaland játékos tudáspróbának Jászberényben a Lehel Vezér Gimnázium tornaterme adott helyet

Forrás: Beküldött fotó

Egy jászberényi csapat bejutott az országos TOP 10-be

– Sikerrel zárult a negyedik országos digitális informatika versenyünk a Logiscool Digitális Tudásért Alapítványa, a Fornetti, a Piros Mogyorós és az OTP Fáy Alapítvány támogatásával. Jászberény nagyon jól teljesített, hiszen pontszámai alapján az első helyezett, a PCMa(N/F)IA csapat a 3-4. korosztályban bejutott az országos TOP 10 csapat közé és június 6-án részt vesznek az országos ünnepélyes díjkiosztó ünnepségen is Budapesten – számolt be az eredményekről hírportálunknak Bakos Andrea, a jászberényi Logiscool vezetője, kiemelve, hogy a diákok 904 csapat, 2712 résztvevő közül jutottak be az előkelő TOP 10-be. Hozzátette: még egy apropója volt a kalandos versenynek. Országosan ugyanis a jászberényi helyszínen vett részt a legtöbb csapat.

Eredmények:

3-4. osztály:

1. PCMA(N/F)IA – Gedei Máté, André Balázs, Czikora-Kiss Kende

2. Logiscool PC hackerei – Csiklya Olivér, Székely Nimród, Herczegh Kende

3. Kockulók – Molnár Emma, Péter Botond, Tóth Baján

5-6. osztály:

1. LogBikák – Gréczi Norina, Borbás Levente, Szeremi Dániel

2. GDP – Horváth-Nagy Grace Éva, Árpás Dominik, Kocsis Péter

3. Kalandász – Német Marót, Pásztor Dominik, Bőndi Zsombor